Celtic-Milan, Pioli: “Squadra pronta al doppio impegno. Sofferenza? Ecco perché”

Celtic-Milan, le dichiarazioni di Stefano Pioli

CELTIC-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a ‘Milan TV‘ al termine del match di Glasgow, Celtic-Milan. I rossoneri segnano tre gol e guadagnano tre punti preziosi e meritati. Solo nel finale un po’ di sofferenza dopo il gol subito su calcio piazzato. Ecco l’analisi del Mister nel post-partita:

“Partita controllata bene, nella ripresa poteva giocare meglio tecnicamente, gli abbiamo dato fiducia. La prova che in Europa non sarà facile, gli avversari corrono e lottano. Normale soffrire, ma abbiamo idee chiare, abbiamo approcciato bene alla gara. Non era facile dal punto di vista mentale. Vittoria meritata, girone difficile e equilibrato. Hanno qualità, ci penseremo. Pensiamo sempre partita dopo partita. Con questa mentalità andiamo avanti”.

SULLE ‘SECONDE LINEE’ – “Volevamo una squadra pronta per il doppio impegno, i giocatori lo sanno che si perdono tante energie, abbiamo tanti nazionali. Tutti sono pronti, sarà normale continuare così, l’importante è non abbassare mai il livello della squadra”.

LE POSIZIONI DI KRUNIC E DIAZ – “Pensavo che in mezzo al campo ci volesse un giocatore che lavorasse di più, Diaz ha qualità offensive, potevano scambiarsi la posizione ma poi stavano bene così”.

GESTIONE FINALE – “Preferisco difendere alto, abbiamo sofferto bene, concesso qualche tiro di troppo. Ma non puoi comandare per tutti i 90 minuti, vittorie arrivate con sacrificio e generosità. Stiamo cercando di essere consapevoli, perché facciamo tanti sforzi. Basta calare un po’ e rischi di non portare a casa i risultati positivi”.

SUL MILAN E L’ARMONIA – “Si lavora molto bene così, l’ho sempre sostenuto… La società non ci fa mancare niente, lavorato con serietà e serenità, binomio giusto per far crescere la squadra. I giocatori devono sfruttare ogni istante per crescere e migliorare. I nostri test non finiscono mai, c’è sempre da dimostrare. Dobbiamo sempre essere pronti. Lunedì test difficile, Roma fortissima soprattutto davanti. Concentrati”.

