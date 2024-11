Il Milan andrà agli ottavi di Champions League? Ecco le possibilità

Il Milan, in Champions League, è a quota 9 punti. Ecco, quindi, le possibilità e le combinazioni per qualificarsi agli ottavi di finale.

Dopo aver perso le prime due partite, il Milan sta recuperando posizioni in Champions League . Merito delle tre vittorie di fila contro il Club Brugge ( 3-1 in casa), il Real Madrid ( 1-3 al Bernabeu) e lo Slovan Bratislava ( 2-3 in Slovacchia). Ora i rossoneri sono a quota 9 punti e possono puntare alla qualificazione agli ottavi di finale .

Le ultime 3 partite di Champions vedranno il Milan impegnato, in casa, contro Stella Rossa e Girona e, in trasferta, contro la Dinamo Zagabria. Come riportato da Football Meets Data, con 9 punti i rossoneri andrebbero ai playoff con una possibilità pari al 46%. Per essere certi dei playoff, la squadra di Paulo Fonseca deve conquistare almeno dai 2 punti in su.