Champions League, ecco la classifica dei migliori 20 marcatori: tre ex Milan

Dai dati qua sopra riportati emerge come Inzaghi, Shevchenko e Ibrahimovic siano i tre migliori marcatori in Champions League ad aver giocato al Milan. Altri dati interessanti sono come Van Nistelrooy abbia un rateo uguale a quello di Cristiano Ronaldo. Per rateo si intende il rapporto tra i gol segnati e le partite giocate. Il giocatore con il rateo più alto è Haaland che ha più gol che partite giocate. Tra i calciatori che possono ancora migliorare questa particolare classifica ci sono Lewandowski, Muller, Mbappè (appena entrato in top 10), Salah e, appunto Haaland.