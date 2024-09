Milan, Sarri al posto di Fonseca? Servirebbe pazienza. E c’è un rischio

Una panchina sempre più traballante: questo è ciò che vede all'orizzonte Paulo Fonseca a pochi giorni dal derby contro l'Inter, che potrebbe sancire la fine della sua avventura al Milan. Per il portoghese, infatti, una sconfitta o una brutta prestazione contro i nerazzurri potrebbe essere decisiva . Sono già tantissimi i nomi che si stanno facendo come possibili sostituto. Per 'La Gazzetta dello Sport', il nome in pole sarebbe quello di Maurizio Sarri , reduce dall'esperienza alla Lazio, interrotta a metà della scorsa stagione. Ma sarebbe il giusto allenatore per il Milan in questo momento storico?

Milan, Sarri è l'allenatore giusto? C'è un rischio e non solo

Maurizio Sarri è un allenatore che ha idee molto chiare. Nei suoi anni in Italia ha giocato spesso con il 4-3-3, cercando di sfruttare il gioco sulle fasce e con un centrocampo ricco di qualità. Per fare cioè, però, a Sarri serve del tempo, il suo gioco non è così semplice da capire. Se dovesse arrivare al posto di Fonseca, probabilmente non avrebbe tutto questo tempo per potere mettere in pratica quanto voluto. E potrebbe essere un rischio per tutti. Al Milan potrebbe subire da subito pressioni alla ricerca dei risultati che, finora, il portoghese non ha portato. Inoltre Pavlovic e Tomori potrebbero non essere i profili di difensori che cerca Sarri, manca qualcuno che possa davvero impostare dal basso. E' vero conosce benissimo Morata, Loftus-Cheek e Abraham, conosce benissimo la Serie A. Tutte cose molto positive. Ma forse al Milan in questo momento servirebbe un allenatore più pragmatico e con meno 'idee' dal punto di vista tattico. Un Allegri per capirci. Con Sarri, il Milan dovrebbe avere la pazienza di aspettare ed aprire un vero e proprio progetto, a costo di sorbirsi possibili polemiche esterne in caso di non vittorie. I rossoneri sarebbero disposti a farlo per Sarri? Staremo a vedere.