Panchina Milan: se salta Fonseca, Sarri primo candidato. Il contratto e le altre opzioni

Come scritto già in precedenza da 'La Gazzetta dello Sport', in caso di sconfitta nel derby, il destino di Fonseca sarebbe segnato. Tanti gli allenatori che in questo momento sono stati proposti, per la rosea, c'è anche Moyes. Ma la dirigenza rossonera ha già in testa il profilo: la priorità è quella di puntare su un allenatore che privilegi la difesa a quattro e che valorizzi i giocatori arrivati nel mercato estivo. Per questo il candidato più avanti rispetto agli altri sarebbe Maurizio Sarri. Conosce bene Morata, Loftus-Cheek e Abraham per averli allenati con la maglia dei Blues. Il suo 4-3-3 si adatterebbe alla rosa rossonera. Potrebbe partire con un nuovo progetto al Milan. Con la Lazio, si legge, guadagnava circa 3,5 milioni a stagione. Cifra che potrebbe ricevere anche in rossonero.