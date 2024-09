Manchester City-Inter: nessuno si fa male, 0-0 e partita divertentissima

Primo tempo

La partita inizia con un chiaro assetto tattico, il City fa possesso e prova a scardinare l'Inter. Dall'altra parte i nerazzurri attendono l'errore degli uomini di Guardiola per ripartire forte in contropiede. Nella prima frazione ad avere le occasioni migliori è l'Inter che si sistema bene in campo e grazie alla velocità dei suoi riesce ad arrivare spesso in zona pericolosa. Thuram in un paio di occasioni si trova in buona posizione per calciare ma spreca. Dall'altra parte è Savinho ad avere un'ottima opportunità, su un cross dalla sinistra Haaland liscia il pallone e il brasiliano si trova in buona posizione per calciare in area di rigore... svirgola e la palla finisce fuori. Altra occasione per i Citizens al 35' con Haaland che prova con il mancino dal limite dall'area, palla di poco a lato anche se il tiro non è perfetto. Nel finale forse l'occasione più grande del primo tempo ce l'ha De Bruyne. L'Inter sbaglia in impostazione e perde palla sulla trequarti. Grealish imbuca per De Bruyne che trova l'opposizione di Calhanoglu e Sommer. Il belga si fa anche male sulla conclusione. Finisce così un primo tempo divertente senza gol. L'Inter messa molto bene in campo concede poco che quando riparte fa male. Il Manchester City non sfrutta al massimo i pochi spazi lasciati dai nerazzurri.