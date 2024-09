Il futuro di Paulo Fonseca come allenatore del Milan sembra in bilico. I giorni decisivi sono vicini, con il derby contro l'Inter considerato una prova fondamentale per la sua permanenza. La dirigenza del Milan sta monitorando attentamente i risultati e le prestazioni della squadra. Le recenti difficoltà in campionato hanno messo pressione su Fonseca, con il rischio concreto di un cambiamento in panchina.

Il nome più accreditato per sostituirlo, secondo Gazzetta.it, è Maurizio Sarri, attualmente svincolato. Sarri è visto come il candidato ideale per rilanciare il Milan grazie al suo stile di gioco offensivo e alla sua esperienza, sia a livello nazionale che internazionale. La dirigenza rossonera starebbe valutando attentamente questa opzione, consapevole dell'importanza di garantire stabilità e risultati positivi alla squadra. Il pro di prendere un allenatore come Sarri sarebbe la sua grande esperienza. Il contro è che il toscano ha sempre bisogno di grandi preparazioni con le sue squadre per fare bene... con il Milan dovrebbe correre sin da subito. Le altre opzioni prese in considerazione per la Rosea sarebbero quelle di Massimiliano Allegri e Igor Tudor.