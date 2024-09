Paulo Fonseca , scrive 'Il Corriere della Sera', rischia il posto. La squadra è stata rinforzata, sono stati investiti oltre 70 milioni di euro e il progetto ora sarebbe a rischio. Nessun ultimatum da parte della dirigenza, scrive il quotidiano, con Ibrahimovic, Furlani e Moncada che hanno parlato a lungo martedì notte dopo la partita. Ma il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultima spiaggia di Fonseca con il Milan . La società continuerà almeno per il momento a sostenere il portoghese. Ma chi potrebbe prendere il suo posto in caso di esonero ?

Milan, Fonseca progetto a rischio. Allegri risolverebbe, ma Ibrahimovic...

Fra i nomi che circolano, si legge, c'è quello di Edin Terzic. Altri allenatori di livello sono liberi come Maurizio Sarri, Max Allegri, Thomas Tuchel, Sergio Conceicao, Igor Tudor. Si deve, però, decidere presto: per il quotidiano la stagione a settembre è ancora salvabile, ma vanno prese decisioni al più presto. Per quanto riguarda Allegri, il Corriere riporta di come potrebbe risolvere parecchi problemi, ma che pare non essere in rapporti eccellenti con Zlatan Ibrahimovic. Staremo a vedere.