Traballa più che mai, scrive 'Il Corriere dello Sport', la panchina di Paulo Fonseca. Dopo appena quattro mesi dalla sua ufficializzazione come nuovo allenatore del Milan, la posizione del tecnico portoghese sarebbe già in bilico. Nella dirigenza rossonera ci sarebbero valutazioni in corsa, con qualcuno che spingerebbe per chiudere anche prima del derby. Probabilmente a Fonseca verrà data questa ultima possibilità. Non è detto che il risultato sia decisivo, ma potrebbe accadere la stessa cosa di Giampaolo, esonerato dopo la vittoria contro il Genoa. La sconfitta contro il Liverpool potrebbe essere stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Fonseca, si legge, dà la percezione di non avere in mano lo spogliatoio. La dirigenza ha svolto un summit post Liverpool e ieri nella sede rossonera. Infatti non c'era nessun dirigente a Milanello.