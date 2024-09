Dopo la vittoria in casa contro il Venezia, il Milan cade fragorosamente contro il Liverpool in Champions League. Una sconfitta che pesa non solo per il risultato, ma per una prestazione che non ha dato nessun segnale positivo all'ambiente rossonero. Per questo, dal giorno successivo, le voci su un possibile esonero di Paulo Fonseca si sono moltiplicate. Decisivo potrebbe essere il derby contro l'Inter. Ecco le ultime novità.