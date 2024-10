Milan-Bruges, Abraham in dubbio: resta solo Camarda a Fonseca

È durato solamente 5' il Milan-Udinese per Tammy Abraham . Entrato al 73' della partita al posto di Álvaro Morata , l'attaccante inglese è uscito al 78' per infortunio . L'inglese, dopo avere sbagliato il gol della staffa da pochi metri, si è scontrato con il portiere bianconero, Maduka Okoye , Abraham è caduto male a terra, provocandosi un infortunio alla spalla destra. Potrà recuperare per Milan-Bruges di Champions League ? Le ultime.

Milan-Bruges, Abraham: trauma distorsivo. Spazio per Camarda?

Tammy Abraham ha effettuato alcuni esami subito dopo aver abbandonato il campo durante Milan-Udinese. Fortunatamente, gli esami hanno escluso fratture, dando così un sospiro di sollievo al giocatore e a tutti i tifosi rossoneri. Secondo il sito di Sky Sport, si tratta un trauma distorsivo. Da capirese l'attaccante inglese ci sarà per Milan-Bruges di Champions League, in programma solamente tra due giorni, ovvero martedì 22 ottobre. In caso di forfait dell'inglese, Fonseca potrebbe convocare Francesco Camarda: il giovane attaccante del Milan Futuro sarebbe l'unica opzione, visto che Luka Jovic non è in lista Champions League. Vedremo nelle prossime ore. LEGGI ANCHE: Milan, Chukwueze: il gol della svolta? Una possibile chiave tattica