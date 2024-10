Milan, Chukwueze: ‘nuovo’ acquisto per Fonseca? Occhio anche a…

Il Corriere dello Sport: "Una rete dal sapore speciale: è la prima a San Siro con la maglia del Milan. Il nigeriano torna titolare e ripaga subito della fiducia. Può essere l’inizio di una nuova vita in rossonero". Voto: 7,5.

Tuttosport: "Sul gol come un consumato biliardista infila la palla là dove Okoye non può far nulla. Nel secondo tempo l’occasionissima di Pulisic e Abraham nasce da un suo cross". Voto: 7.

Milan, Chukwueze: il gol della svolta? Una possibile chiave tattica — Samuel Chukwueze ha giocato un'ottima partita in generale. Certo il gol che ha deciso la gara spicca sul resto, ma il nigeriano è stato anche l'autore del cross dell'unico pericolo del Milan nel secondo tempo. Cross perfetto per il colpo di testa di Abraham, tiro deviato di Pulisic e fatale errore della stessa punta inglese. Non solo attacco: Chukwueze è stato molto applicato a livello difensivo, dando una mano e correndo sempre con grande voglia. Un grande segnale per Paulo Fonseca.

Svolta tattica? Occhio a Liberali — Una possibile svolta tattica? Si perché il portoghese ha iniziato la stagione con l'obiettivo di spostare Pulisic sempre più al centro con Chukwueze a destra. Con l'esterno rossonero in forma, Fonseca potrà pensare a questa mossa con continuità. C'è il rischio di trovarsi corti in avanti? Si, forse, ma potrebbe essere anche l'opportunità di inserire il giovane Mattia Liberali nelle rotazioni. Il trequartista del Milan Futuro, infatti, è l'unico a disposizione di Fonseca che ha le caratteristiche e le qualità per essere il cambio di Pulisic. Chissà, vedremo quali saranno le scelte del portoghese. LEGGI ANCHE: Milan, Fofana che colpo! Giganteggia in mediana. Resta il solito problema