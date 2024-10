Milan, Fofana che colpo! Giganteggia in mediana. Resta il solito problema

Dopo le primissime partite in cui Fofana ha avuto difficoltà come tutto il Milan, il centrocampista rossonero si è preso in mano la mediana del Diavolo. Contro l'Udinese una prestazione totale, soprattutto nella ventina di minuti scarsi che ha giocato da solo, vista l'espulsione di Reijnders. Youssouf non ha avuto paura e ha coperto per due . Fofana era d'ovunque contro l'Udinese: corsa, pressing, difesa e anche un pizzico di regia. Ormai è chiaro che il Milan abbia ritrovato quel giocatore alla Kessié che tanto mancava dalla stagione dello Scudetto.

Mancano i cambi

Resta però il solito problema. Il Milan non ha alternative in alcuni ruoli chiave. Tra questi c'è Fofana: Musah è entrato nel secondo tempo per dare man forte al francese e ha commesso errori troppi importanti. Loftus-Cheek sarebbe dovuto entrare da mezz'ala, in un momento in cui Fonseca avrebbe voluto mettere il suo Milan a tre in mediana. Quindi non da mediano da centrocampo a due. Milan, Fofana è un colpo dell'estate, ma a gennaio si dovrà risolvere il problema alternative.