Per Pulisic continuano i numeri da record. Come ricorda brfootball su X, l'esterno del Milan è il primo giocatore in questa stagione nei principali campionati Europei ad avere contribuito a un'azione da rete (o gol o assist) in sette partita consecutive .

Numeri impressionanti per un calciatore che sta vivendo un periodo di forma assoluto. Rispolveriamo i numeri stagionali: in Serie A sono 5 gol e tre assist in 8 partite. In Champions League l'unico gol rossonero ha la sua firma. Ieri per il Milan e per Pulisic è stata una partita molto complessa, visto l'inferiorità numerica durata per più di un'ora. Ebbene Pulisic non si è perso d'animo e non ha rinunciato a giocare, anzi. L'esterno rossonero ha cambiato quattro ruoli durante le varie fasi della gara: partito al centro, spostato a sinistra, dove ha fatto l'esterno e poi il terzino. Infine ha chiuso da punta. Una gara straordinaria, specialmente per il magnifico sacrificio in difesa, senza il quale Terracciano avrebbe sofferto molto di più. In tutto questo anche un gol negato solo da Okoye. Ormai è chiaro: Pulisic non è solo un grande colpo di mercato, è un top player a livello mondiale. LEGGI ANCHE: Milan-Udinese, Chiffi, regolamento (e VAR): disastro! Rosso ed errori gravi