Milan-Udinese, rossoneri in dieci uomini dal 29esimo minuto per fallo di Reijnders su Lovric. Tanti dubbi: ecco la spiegazione di Marelli

Milan-Udinese, i rossoneri giocano bene fino al 29'. Rosso per Reijnders per un presunto fallo da ultimo uomo su Lovric. Confermato dal VAR. Molti dubbi: il contatto c'è, ma sembra casuale, con Lovric che si auto sgambetta. Per l'arbritro Chiffi nessun dubbio. Ecco il parere di Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN.