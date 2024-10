Ardon Jashari, difensore del Bruges, ha parlato in conferenza stampa dalla pancia di San Siro per presentare la sfida di domani contro il Milan

Ardon Jashari , difensore del Bruges, ha parlato in conferenza stampa dalla pancia di San Siro per presentare la sfida di domani contro il Milan. Ecco le sue parole da Tuttomercatoweb.

Sul giocare a San Siro

"È un sogno che diventa realtà per me. Tutti sognano di giocare qua, contro una grande squadra. Sarò pronto per domani. Spero di avere un'occasione domani per mostrare le mie qualità".