Trapattoni: “Grazie di cuore per gli auguri. State a casa, state al sicuro”

NEWS MILAN – Giovanni Trapattoni, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, storico personaggio del nostro calcio, compie oggi 81 anni. Attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, Trapattoni ha voluto ringraziare tutti per gli auguri ricevuti nella giornata odierna e, al contempo, esprimere il suo pensiero sulla pandemia da coronavirus.

“Ringrazio tutti di cuore per gli auguri! Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l’emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione. In questo contesto, noi anziani dovremmo fare uno sforzo in più poiché siamo quelli più vulnerabili. Il mio consiglio? Stay Home, Stay Safe. Non siate testardi e chiedete aiuto. Usate telefoni e altri dispositivi tecnologici per combattere la solitudine. E cercate di rimanere in forma perché non dovremmo dimenticare che oggigiorno gli stili di vita scorretti uccidono molte più persone del virus. Oggi festeggerò a casa, insieme a mia moglie Paola. Saremo in contatto con la mia famiglia con le videochiamate. Sarà un compleanno insolito ma avremo modo di festeggiare insieme quando tutto questo sarà finito. #andràtuttobene. Un caloroso abbraccio a tutti! Il Trap”.

Intanto, per via dell’emergenza diffusione e contagio da CoVid_19, la UEFA ha preso un’importante decisione in merito la disputa dei prossimi Campionati Europei …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android