Amoruso bacchetta Theo: “Atteggiamento egoistico, crea problemi”

Lorenzo Amoruso , ex calciatore e ora opinionista, non ha usato mezzi termini nel commentare l'atteggiamento di Theo Hernandez nella scorsa stagione. Ospite negli studi di Sportitalia, Amoruso ha espresso la sua chiara opinione sull'ex terzino del Milan:

"Il rendimento di Theo l'anno scorso è stato sicuramente inferiore rispetto a quello che tutti si aspettavano, soprattutto in base agli anni precedenti. Io credo che nel calcio moderno vengono messi da parte anche i giocatori bravi ma che purtroppo hanno un qualcosa di egoistico dentro di sè: deve essere salvaguardata la squadra. Sei un fenomeno? Devi agglomerarti con la squadra, devi tirare fuori il tuo estro nella squadra perché se nello spogliatoio crei problemi, chiaro che i problemi diventano superiori. Non è possibile vedere certi giocatori che non rendono più come facevano un anno fa, anche perché non parliamo di calciatori ultratrentenni"