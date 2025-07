Milan Futuro, e adesso chi ci gioca in Serie D? Con questo fuggi fuggi ...

Con tutti questi addii, chi giocherà nel Milan Futuro? Francesco Camarda era un punto di riferimento in attacco, Lapo Nava lo era tra i pali. Gabriele Alesi aveva vissuto una crescita non indifferente con Massimo Oddo in panchina, idem Andrea Bozzolan. Kevin Zeroli poteva puntare a fare una buona stagione, in caso di permanenza in Serie C, mentre per Christian Comotto poteva essere l'annata giusta per il salto tra i grandi. E invece c'è un fuggi fuggi generale, che stuzzica più di una riflessione. Con la retrocessione in Serie D, chi accetterà di rimanere? E soprattutto, qual è la visione per il futuro?