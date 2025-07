Calciomercato Milan, visite mediche a Barcellona per Pubill

Lo stesso Pubill, in un'intervista rilasciata a Relevo, aveva fornito la sua versione dei fatti, smentendo le voci su un suo fallimento alle visite mediche: "Sono cose che succedono nel calcio. L’Atalanta si è comportata bene con me. Quando ero ai Giochi ci siamo sentiti più volte con il direttore sportivo. Puntavano su di me, sono andato lì a firmare e ho superato le visite mediche, per quanto si fosse detto che non le avevo superate. Infatti, il medico lì mi ha chiesto chi mi avesse operato al ginocchio, perché ha visto che stava molto bene. Poi, per questioni o decisioni loro, si sono tirati indietro. Non so perché, ma non è una cosa che mi dà molto fastidio. Non ho rancori o problemi. Sono tornato ad Almería e sono felice di essere qui”.