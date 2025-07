Ardon Jasharista diventando un vero e proprio tormentone in casa Milan. Il club rossonero, ormai, lo segue da più di un mese, eppure ancora di passi avanti non ne sono stati fatti. Il centrocampista del Club Brugge è il profilo ideale per il Diavolo per rinforzare ulteriormente un centrocampo che ad oggi è l'unico reparto che sta ricevendo innesti dal calciomercato. Come se tutto il resto non importasse. Come se non si comprendesse la necessità di rimpolpare le fasce laterali, ad esempio, dove sono andati via Kyle Walker e Theo Hernandez, oppure di prendere un altro attaccante da affiancare a Santiago Gimenez.