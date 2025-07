Il Milan con Estupinan a sinistra e Marc Pubill a destra, completerebbe le fasce come richiesta di Allegri. Ecco i possibili motivi

«La verità è che sono stati tre anni al Brighton in cui ho imparato molto. Ma questo sarà un mercato con molte variabili. Il club sa che vorrei crescere, che vorrei continuare a crescere. Il club lo ha capito. Ho parlato con il club. Mi ha dato un po’ di libertà per poter prendere una decisione. Ora cercheremo di capire meglio cosa c’è sul tavolo e di capire dove possiamo arrivare». Queste le parole di Estupinan, terzino del Brighton nel mirino del Milan. Secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbe la chiara testimonianza che il terzino sinistro vorrebbe essere ceduto in questa sessione di calciomercato.