Calciomercato Milan , secondo 'Il Corriere dello Sport' i rossoneri vorrebbero aspettare agosto per l'assalto alla punta, visto che la situazione di Dusan Vlahovic con la Juventus potrebbe essere molto più chiaro di ora. L’affare sarebbe molto complicato per i costi dell’ingaggio e commissioni, ma il Milan continuerebbe a osservare la situazione a fari spenti. La manovra della dirigenza rossonera potrebbe azionarsi ad agosto quando potrebbe aumentare la tensione tra Vlahovic e i bianconeri. Dusan e il suo agente chiederebbero una buonuscita complessiva da dieci milioni di euro per chiudere il rapporto con la Juventus con un anno di anticipo.

Calciomercato Milan, Vlahovic: fiducia rossonera! In società si pensa che ...

Per Vlahovic, si legge, il nodo resta il pesante ingaggio da 12 milioni di euro: il contratto è in scadenza nel 2026, ma il serbo dovrebbe accontentarsi di 6-7 milioni a stagione se volesse davvero il Milan. Per il cartellino non ci dovrebbero essere problemi: con 20 milioni la Juventus potrebbe anche cedere. Secondo il quotidiano, qualcuno nella società rossonera sarebbe convinto che alla fine, superando qualche difficoltà, Vlahovic possa davvero essere l’occasione giusta di fine calciomercato.