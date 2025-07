Calciomercato Milan, Tare fiuta il colpo! Occhio all’occasione dalla Liga

Calciomercato Milan, i rossoneri continua con la campagna estiva di rinforzamento. Domani il club partirà per la tournée a Singapore, ma per Igli Tare e la dirigenza rossonera il lavoro resta molto. Il club, infatti, ha ancora molti buchi nella formazione titolare. Il Milan si è mosso tantissimo a centrocampo: via Reijnders, dentro Modric e Ricci, ma potrebbero non bastare. Ecco le ultime novità dal calciomercato del Milan. PROSSIMA SCHEDA