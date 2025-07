Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche di Milan. In particolare ecco le ultime novità su Pervis Estupinan, terzino del Brighton

Continua il calciomercato del Milan alla ricerca di nuovi rinforzi per Massimiliano Allegri. La squadra, domani sera, partirà per la tournée. Prima partita il 23 luglio contro l'Arsenal a Singapore. La squadra avrà ancora bisogno di giocatori nuovi visto che ad oggi sono arrivati solo Ricci e Modric. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche di Milan. In particolare ecco le ultime novità su Pervis Estupinan, terzino del Brighton. I dettagli dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.