Ardon Jashari non cambia idea e vuole solo il Milan. Apre così 'La Gazzetta dello Sport' sul calciomercato rossonero. Il centrocampista sarebbe convinto che alla fine il Bruges lo accontenterà. Ecco perché ieri non ha posato per la foto ufficiale insieme ai compagni. Lui e il suo entourage non vorrebbero ricucire lo strappo e anzi, giorno dopo giorno, quest'ultimo sarebbe sempre più grande. I contatti tra il Milan e Jashari sarebbero praticamente giornalieri. Non quelli con il Bruges che deve decidere se accettare la proposta da 32,5 milioni più 2 di bonus.