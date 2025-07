Jacobelli: “Modric colmerà la lacuna. Il Milan può lottare per il campionato”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Napoli Centrale', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sul possibile apporto di Luka Modric. L'ex direttore di 'Tuttosport', infatti, interrogato sulla situazione di alcune big di Serie A, ha riflettuto sui rossoneri, sostenendo come possano lottare per il campionato, alla luce del fatto che il centrocampista croato colmerà la lacuna della leadership. Quanto a Samuele Ricci, a suo dire potrebbe crescere tanto proprio sotto l'ala dell'ex Real Madrid. Ecco, dunque, le sue parole.