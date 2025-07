Ordine: 'Modric e il suo monito al Milan. Il manifesto calcistico ...'

"Modric, proprio come gli succede da calciatore, non è stato banale". Franco Ordine, giornalista, ha parlato delle prime parole di Luka Modric da calciatore del Milan. Tanti spunti molto interessanti. Ecco le parole di Ordine su 'Il Giornale': "Ha scolpito alcuni punti che possono diventare il manifesto calcistico del prossimo Milan targato Tare, Allegri e Modric. 'Io ho ancora fame di successo e il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità'. Proprio così. La mediocrità espressa dall'ultimo Milan è in forte e doloroso contrasto con la sua storia e la sua tradizione e non può essere la cifra stilistica della futura stagione".