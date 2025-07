Milan, Modric: “Cresciuto guardando il calcio italiano. Su Boban …”

Luka Modric, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato in esclusiva a 'Milan TV' nella sua prima intervista da calciatore milanista

Luka Modric, centrocampista giunto al Milan svincolato, dopo 13 stagioni nel Real Madrid, in questa finestra estiva di calciomercato, ha parlato in esclusiva a 'Milan TV' nella sua prima intervista da giocatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sulla sua foto da bambino in rossonero e l'idolo Boban.