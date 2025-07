Milan, chi è Fran Garcia? Che differenza al Mondiale per Club!

Milan, Fran Garcia il terzino individuato per la fascia sinistra? Al Real Madrid una stagione importante, specialmente al Mondiale per Club

Milan, Fran Garcia potrebbe essere l'erede di Theo Hernandez? Secondo le ultime di mercato, infatti, i rossoneri si sarebbero informato riguardo la situazione del terzino sinistro spagnolo. Il Real Madrid dovrebbe decidere cosa fare, visto che ha speso tanti soldi per Álvaro Fernández Carreras nello stesso ruolo, ma potrebbero avere dubbi sulla salute fisica di Mendy. Fran Garcia potrebbe essere una buona soluzione per il Milan, dopo che la trattativa per Archie Brown è andata a favore del Gent. Fran Garcia, nato il 14 agosto 1999 a Bolaños de Calatrava, è un terzino sinistro spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid. E' un terzino estremamente veloce, in grado di crossare molto bene dal fondo e, nonostante l'altezza non incredibile (169 centimetri) è comunque molto fisico. Abbiamo analizzato la stagione del terzino.