Milan, Ordine: 'Modric? Ecco cosa ha chiesto a Tare. Un segno che ...'

"Uno come Luka Modric non ha bisogno di presentazioni. Durante il primo incontro con Tare, avvenuto in Croazia, ha anche rivolto al ds rossonero una domanda: "Ma state allestendo la squadra per vincere qualche trofeo?". Per tutto il Milan è il segno rivelatore della sua motivazione: d'accordo il mondiale prossimo ma non vuole fare la comparsa".