Milan, Ordine: “Allegri, le sue parole chiave e i suoi due pilastri”

"È entrato in quell'aula, un tempo grigia e depressa, e con lui, con Max Allegri, è entrata a casa Milan una ondata di entusiasmo contagioso". Franco Ordine, giornalista, ha parlato della conferenza stampa di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Ecco il suo parere a 'Il Giornale': "Il 30 maggio, a Lugano, l'incontro con Furlani e Tare è durato soltanto 60 minuti, realizzato un giorno prima della finale Champions dell'Inter che avrebbe poi perso la guida di Simone Inzaghi. Le parole chiave utilizzate per circa 55 minuti dal tecnico livornese, in completo scuro d'ordinanza e cravatta, sono state altre"".