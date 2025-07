Il futuro delle fasce rossonere: Guela Doué, un profilo da Milan

La sua annata con la nuova maglia è stata di quelle da incorniciare: un settimo posto in Ligue 1 e la qualificazione alla prossima Conference League, traguardi significativi per un ragazzo della sua età.

Versatilità e fisicità al servizio di Allegri — Ciò che rende Guela Doué un profilo così interessante per il Milan non è solo la sua giovane età e il potenziale inespresso, ma la sua incredibile duttilità. È principalmente un terzino destro, capace di agire anche da esterno sulla stessa corsia, ma la sua polivalenza lo ha visto impiegato persino come centrale difensivo e mediano. Una flessibilità tattica che fa gola a qualsiasi allenatore.

A questo si aggiunge una struttura fisica imponente (è alto 187 cm), che lo rende un pericolo costante sui calci piazzati offensivi. Nonostante l'età, ha già dimostrato una freddezza notevole nel gestire situazioni complesse, un segnale di maturità che va oltre la carta d'identità.

Una trattativa in salita: la risposta dello Strasburgo — Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha già fatto un primo affondo, presentando allo Strasburgo una proposta da 15 milioni di euro, prontamente respinta. Il club transalpino, infatti, sa di avere tra le mani un vero e proprio gioiello e non ha intenzione di svenderlo. La loro valutazione è chiara e ben più alta: per cedere Guela Doué, lo Strasburgo chiede almeno 35 milioni di euro.

Questa distanza economica pone il Milan di fronte a una scelta. Le attuali soluzioni sull'out di destra – Alex Jimenez, Emerson Royal (comunque in uscita) – non sembrano bastare a garantire ad Allegri le certezze necessarie per affrontare una stagione ambiziosa.

Il Milan, dunque, si trova a dover decidere quanto spingersi oltre per un giocatore che, sulla carta, sembra avere tutte le carte in regola per diventare un punto fermo del futuro rossonero. Riuscirà Tare a convincere il club francese a liberare il "fratello d'arte" Guela Doué per rinforzare le fasce del Diavolo? Solo il tempo ce lo dirà.