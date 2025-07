Calciomercato Milan, tante cessioni in vista: i prossimi a partire

Il Milan farà una bella campagna acquisti in questo calciomercato estivo, ma proseguirà anche con molte cessioni. Ecco chi andrà via

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come - oltre a procedere agli acquisti che servono - il direttore sportivo Igli Tare provvederà anche a concludere numerose cessioni. In dirittura d'arrivo quella di Theo Hernández all'Al-Hilal per 25 milioni di euro. Andranno via, poi, Ismaël Bennacer, Yacine Adli e Devis Vásquez, esentati da raduno e ritiro con la squadra di Massimiliano Allegri.