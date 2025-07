Calciomercato Milan, per Theo Hernández all’Al-Hilal manca l’ufficialità

Theo Hernández si trasferirà dal Milan all'Al-Hilal in questa sessione estiva di calciomercato: andrà via dopo 6 stagioni in rossonero

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come manchi soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Theo Hernández dal Milan all'Al-Hilal in questa sessione estiva di calciomercato. Ieri scambio dei documenti firmati dal giocatore che, a breve, svolgerà le visite mediche per il club di Riyadh (Arabia Saudita) e inizierà la sua nuova avventura lontano dall'Europa.