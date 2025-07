Allegri: “Il Milan deve tornare in Champions. Leao farà una grande stagione”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si è presentato ieri in conferenza stampa. Ecco qui un estratto delle sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri , allenatore del Milan , si è presentato ieri in conferenza stampa a 'Casa Milan'. Ecco qui un estratto delle sue dichiarazioni più importanti, pubblicate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan, Allegri si è presentato così: tutte le sue parole

Sul clima in questo primo mese di Milan: «Da quando sono arrivato abbiamo cominciato a lavorare insieme con il direttore Igli Tare e tutte le componenti della società: per ottenere risultati bisogna essere un blocco unico, con un’unica direzione verso quale andare, con responsabilità verso un club importante come il Milan. Inizia questa fantastica avventura, sono molto contento ed entusiasta».