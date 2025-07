Calciomercato, il Milan si è rifatto sotto per Vlahovic. Anche se ...

Il Milan potrebbe puntare su Dusan Vlahovic per il proprio attacco in questo calciomercato estivo. La situazione del centravanti serbo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Dusan Vlahovic , classe 2000 , attaccante serbo della Juventus che i 'rumors' di calciomercato accostano al Milan in questa finestra di trattative. Giornata importante, infatti, quella di ieri. Contatto telefonico tra Darko Ristic , il procuratore del numero 9 bianconero atteso nei prossimi giorni in Italia , e la dirigenza della Juve: un aggiornamento sulla situazione del giocatore.

Calciomercato Milan, la situazione di Vlahovic è complessa

Per 'Tuttosport', su Vlahovic si è rifatto sotto il Milan. Come? Con telefonate esplorative e il pressing del suo ex allenatore, Massimiliano Allegri, che vorrebbe riaverlo alle sue dipendenze in rossonero. Sullo sfondo, però, c'è anche l'Al-Hilal, per il quale Vlahovic non rappresenta una priorità, benché sia considerato. Allo studio una 'exit strategy' di Vlahovic dalla Juventus, con il calciatore e il suo entourage che si aspettano una buonuscita dal club.