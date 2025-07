Zille: "Niente rilanci per Brown, Theo una grana. Progetto americano in salita"

“Il Milan ha le idee chiare, quando il Fenerbahce raddoppia l’offerta economica per Brown, i rossoneri non rilanciano anche perché sono consci di cosa possono spendere. Secondo me è da apprezzare avere una linea precisa. Va anche detto che aver esplicitato tutte le esigenze di mercato dà il coltello dalla parte del manico alle altre società. È vero che il Milan cerca prima il calciatore e poi va dalla società con offerte più basse, è un po’ simile a ciò che è successo al Galatasaray per Calhanoglu. I turchi hanno prima agganciato il calciatore e poi volevano convincere l’Inter premendo sulla volontà del calciatore. L’addio rapido di Reijnders? La questione era avere subito soldi per il mercato. Theo Hernandez? Era diventato una grana da risolvere al più presto per non trascinarsi troppo in avanti nel mercato estivo.