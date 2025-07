Christian Pulisic, esterno del Milan, è stato premiato agli ESPYS 2025 come miglior calciatore. L'evento, conosciuto anche con il nome di ESPY Awards, si tiene a cadenza annuale e durante esso vengono conferiti riconoscimenti ai migliori atleti e alle migliori prestazioni sportive. Tenutosi per la prima volta a New York nel 1993, fino al 2004 era organizzato in modo che a decidere i vincitori, tramite una valutazione, era direttamente il pubblico statunitense. Poi si decise di assegnare i primi in base al voto di una giuria composta da personaggi del mondo dello sport e membri della ESPY.