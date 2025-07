Pulisic sta bene al Milan, come in nessun altro posto. Scrive così 'Il Corriere dello Sport'. Il suo valore è schizzato alle stelle

Pulisic sta bene al Milan, come in nessun altro posto. Scrive così 'Il Corriere dello Sport' che parla dell'esterno statunitense, sorridente e rilassato nelle foto che arrivano dal raduno a Milanello. Le sue due prime stagioni italiane sono state le migliori della carriera: diciassette gol e dodici assist nelle cinquanta partite giocate nell’ultimo anno, quindici gol e undici assist al primo. In solo due annate, l’americano ha già superato lo score fatto segnare con il Chelsea e con il Borussia Dortmund. Arrivato al Milan nel 2023 per 20 milioni, ora, secondo il quotidiano, varrebbe almeno 50 milioni. Una seconda vita per Pulisic.