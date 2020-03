Tanti auguri Trapattoni: l’ex rossonero compie 81 anni

NEWS MILAN – Oggi è una giornata speciale per Giovanni Trapattoni, che compie 81 anni. Il Trap è uno degli allenatori italiani più famosi e vincenti al mondo, avendo conquistato titoli in Italia, Germania, Portogallo e Austria. Esperienza importante anche da commissario tecnico della Nazionale Italiana dal 2000 al 2004.

Da calciatore, invece, la sua carriera è strettamente legata al Milan, avendo disputato ben tredici stagioni in rossonero, dal 1957 al 1971. Trapattoni è stato uno degli uomini simbolo del Milan di Rocco, con cui ha vinto tutto quello che c’era da vincere in campo nazionale e internazionale: due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e due scudetti. Con la maglia rossonera ha disputato 351 gare ufficiali (274 in campionato). Tanti auguri Trap!

