Milan, Estupinan il preferito: giusto sostituto di Theo Hernandez? Ecco cosa dicono i numeri

Ci sono però due dati interessanti inerenti al numero di contrasti e intercetti a partita, che vedono Pervis Estupinan avanti rispetto a Theo Hernandez (1.97 a 1.12 e 1.17 a 0.51). Non solo, perché anche nella precisione dei cross l'attuale terzino del Brighton guida con il 33,8 % contro il 25,4%. E un altro elemento che lo vede in vantaggio è il numero di duelli vinti, anche se in percentuale è dietro. Infine i passaggi chiave, in cui il francese è nettamente in vantaggio. E in tutto questo bisogna tenere in considerazione che il classe 1997 ha vissuto la sua annata peggiore. Insomma, il nativo di Esmeraldas non è di certo un upgrade rispetto al suo collega, ma sembrano esserci margini di crescita importanti.