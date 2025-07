La situazione terzino destro: "A destra up and down tra Pubill e Doué: per il primo c'è concorrenza del Wolverhampton. Per il secondo, lui vorrebbe il Milan, ma è valutato 30 milioni di euro dallo Strasburgo, il Milan è arrivato a 15 più bonus. 30-35 per Doué è una cifra fuori mercato, sarebbero buttati. Il Milan fa bene a non andare oltre i 20 in questo caso".