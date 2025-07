Calciomercato Milan, Pellegatti: “Si parla di Fran Garcia, ma tutto tace”

Dopo aver ceduto Theo Hernandez all'Al-Hilal per circa 25 milioni di euro, il Milan è alla ricerca di un sostituto sulla fascia sinistra. Il profilo individuato dai rossoneri è diverso rispetto a quello dell’ex numero 19: Allegri preferirebbe infatti un terzino più solido in fase difensiva, per garantire maggiore equilibrio alla squadra, considerata la scarsa fase difensiva da parte di Rafael Leao.