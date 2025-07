Calciomercato Milan: Mendy o Garcia, il Real Madrid apre alla cessione

Ferland Mendy, tanta qualità ma troppa fragilità — Per la dirigenza dei Blancos, il principale indiziato a partire sarebbe il terzino francese. Il club lo valuta appena 14 milioni di euro, ma l’ostacolo maggiore resta l’ingaggio: 10 milioni netti a stagione. Inoltre, la fragilità fisica del giocatore frena molti club: nella stagione appena conclusa ha giocato solo 30 partite, saltandone 23 a causa di quattro infortuni. Per queste ragioni, l’ipotesi più concreta potrebbe essere una cessione in Arabia Saudita.

Fran Garcia, giovane e in crescita — Lo spagnolo classe 1999 ha mostrato segnali di crescita durante il Mondiale per Club - dove è stato per tutta la competizione il titolare indiscusso della fascia sinistra, realizzando un gol e un assist in 6 presenze - e per questo motivo il Real non vorrebbe lasciarlo partire a meno di 25-30 milioni di euro. Su di lui, oltre al Milan, ci sono diversi club europei interessati.

Situazione contrattuale e possibili scenari — Entrambi i terzini hanno un contratto in scadenza nel 2027, quindi non c’è urgenza legata al rinnovo. Tuttavia, la necessità nasce dal sovraffollamento nel ruolo. Qualora non arrivassero offerte ritenute adeguate, il club sarebbe pronto - pur controvoglia - a tenere tutti e tre i terzini. Tuttavia, la volontà è di sacrificare uno tra Mendy e Garcia, anche se nessuno dei due vuole partire.