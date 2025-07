Calciomercato Milan: Pubill via libera, offerta per Estupinan e addio…

Nel frattempo, il Diavolo non si ferma e continua a lavorare sia sul fronte degli acquisti che delle cessioni. Il Milan ha presentato un’offerta al Brighton per Pervis Estupinan, confermando l'ecuadoriano come una delle priorità assolute per la fascia sinistra. I contatti sono in corso e la dirigenza confida di poter trovare un accordo. Si muove qualcosa anche per il futuro: i rossoneri stanno monitorando con interesse Javi Guerra.