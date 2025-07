Galliani Jr: “A 19 anni dissi che Modric era forte come Pirlo, mi presero per matto”

Galliani: "Modric, fuoriclasse già a 19 anni, lo dissi al Milan"

"Io ho una venerazione per Modric da quando aveva 19 anni. Per me vederlo al Milan è comunque una grande gioia: stiamo parlando di un fuoriclasse. Posso raccontarti un aneddoto divertente che è il motivo per cui io sono felice che oggi sia arrivato, perché è uno dei crucci più grossi che ho avuto negli ultimi anni. Tantissimi anni fa mi capitò di vedere una partita dell'under 21 croata e Modric mi fece un impressione incredibile, talmente tanto che qualche giorno dopo andando a Milanello con mio padre e con Braida gli dissi: 'Guardate che l'altroieri ho visto l'under 21 croata e c'è un ragazzino che si chiama Modric che è forte quanto Pirlo'.