Milan, Morata scalpita: intanto pubblica sui social una foto con Florenzi

Il recupero di Alvaro Morata sta progredendo come previsto, e Paulo Fonseca ha già definito il piano per il suo ritorno in campo. Alla ripresa del campionato contro il Venezia , l'attaccante dovrebbe iniziare dalla panchina , con la possibilità di giocare qualche minuto se le circostanze lo consentiranno. Il suo ritorno da titolare è previsto per la partita di Champions League contro il Liverpool .

A quel punto i rossoneri sperano di avere lo spagnolo al massimo della forma, o almeno in buone condizioni, per il derby contro l'Inter che arriverà subito dopo la sfida contro i Reds. Si tratta di un passaggio cruciale, sia per l’esito delle recenti stracittadine, sia per ridurre il divario dalle prime posizioni in Serie A.