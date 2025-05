Milan, tris vincente firmato Conceicao: eguagliato il miglior filotto stagionale

La vittoria ottenuta in rimonta sul campo del Genoa per 2-1 ha segnato un traguardo importante per il Milan di Sergio Conceiçao:

Alessia Scataglini 7 maggio 2025 (modifica il 7 maggio 2025 | 16:46)

La vittoria ottenuta in rimonta sul campo del Genoa per 2-1 ha segnato un traguardo importante per il Milan di Sergio Conceicao: per la prima volta da quando il tecnico portoghese siede sulla panchina rossonera, la squadra ha inanellato la terza vittoria consecutiva. Questo risultato giunge dopo il successo convincente in Coppa Italia contro l'Inter e la vittoria di misura della scorsa settimana contro il Venezia, confermando un trend positivo in un momento cruciale della stagione.