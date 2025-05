Milan, ultima chiamata: tra sette giorni la finale di Coppa Italia contro il Bologna

La difesa, finalmente solida, è il simbolo della rinascita: Tomori, Gabbia e Pavlovic formano il trio titolare su cui Conceicao punta anche per le sfide decisive contro il Bologna. A crescere è stata anche la convinzione nei propri mezzi: la squadra ha ritrovato compattezza e spirito, e il successo in Liguria nell’ultima giornata di campionato ne è la conferma.

Nel post-partita di Genova, il tecnico ha chiesto ai suoi massima concentrazione per il 14 maggio. Tutto l’ambiente è proiettato sulla finale, considerata uno spartiacque per la stagione e forse anche per il futuro della panchina rossonera. Il destino di Conceição, infatti, resta ancora incerto e sarà oggetto di valutazioni solo a stagione conclusa.

Intanto, si monitorano le condizioni fisiche di alcuni elementi chiave. Tammy Abraham, rimasto ai box contro il Genoa per un affaticamento, dovrebbe recuperare in tempo per Roma, così come Fofana, uscito per precauzione a causa di un dolore al piede. Lo staff medico è fiducioso sul pieno recupero di entrambi.